No a la discriminación por sexo: ni una mujer valiosa fuera de un buen puesto en la lista electoral y ni un hombre valioso relegado por ser hombre. (Los demás... a la fila)

Vuelve a discutirse el tema de las cuotas para mujeres y el reclamo para que se otorgue el 40%, el 50% de los puestos, y en posición puntera, a las candidatas.

Aceptar que deben darse cuotas femeninas en las listas electorales es aceptar que las políticas merecen privilegios sobre los candidatos varones. Es hacer lo mismo que se censura pero al revés. Es asumir que teniendo iguales o mejores capacidades que sus compañeros varones, son sistemáticamente impedidas de estar en las listas. Y eso no es tan sencillo de demostrar. Si ha quedado atrás por otros motivos, como tantísimos aspirantes hombres quedan fuera... ¿se cuenta como discriminación sexista?

Lo importante es la capacidad, no el género.

Las cualidades de un buen político no descansan en su condición de hombre o mujer. Asumir que por ser mujer va a hacerlo mejor es un error. Hay políticos corruptos y no aptos para el cargo que ocupan, es verdad. También hay políticas así. Y se puede llenar la cuota con la esposa, hermana, novia o querida de un dirigente. No sería la primera vez. ¿Eso no es un insulto a la democracia ?

Los electores queremos a los mejores en los cargos públicos, electos o designados. Queremos a los más capaces, prudentes, inteligentes, honestos, sensibles, dedicados... Queremos poder elegir bien y para eso los partidos tienen que elegir bien primero y presentar en las elecciones unas listas bien pensadas. Con los mejores hombres y mujeres.

El argumento de que la cuota inspira a las niñas, que sepan que pueden aspirar a gobernar es también debatible. ¿Quedan mujeres menores de 50 años que no sepan que pueden aspirar a una carrera política? Otra cosa es que quieran. Que el éxito vital, para ellas, sea el poder político. (Pero ese es otro tema...).