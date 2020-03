La dictadura como chantaje

La dictadura de Rafael Leonidas Trujillo dejó un sedimento perverso en la mente del dominicano: todo lo que huele a control lo considera dictadura.

De ese modo, la ilegalidad, el desenfreno, la indisciplina y la violación a la ley lograron carta de ciudadanía en nuestro país.

Hoy, esas aguas han creado unos lodos que nos impiden avanzar como nación y hacen a las autoridades incapaces de aplicar la ley aun en los casos obvios.

El otro lastre que nos dejó la dictadura afecta a los organismos que aplican la ley, que no pueden aplicarla sin violencia de cualquier tipo y a la cultura del país signada por el autoritarismo en todos los órdenes.

Sin embargo, en la dictadura del desorden no es posible lograr el desarrollo al que todos aspiramos.

En el país no hay quién se meta con el caos del tránsito, porque “sería una dictadura”, pero si no se resuelve ese desorden no hay forma de vivir en este país.

Si no se aplican códigos de higiene y control en los productos que se venden en todos lados, este país siempre estará listo para recibir enfermedades de la suciedad y del mal manejo de los alimentos.

Si no se les pone control a comerciantes e industriales inescrupulosos, aquí se seguirán vendiendo productos alimenticios y medicinas sin registro sanitario.

Y la lista puede continuar hasta el infinito.

Contrario a lo que piensan muchos, la única dictadura admisible es la dictadura de la ley, donde todos seamos iguales ante ella, donde los poderes públicos actúen de acuerdo con ella y los ciudadanos nos comportemos como manda la ley. No hay otro camino.