La discusión

En la entrevista que concedió el presidente Abinader al periódico español El Pais se tocan tantos temas importantes que choca que su nada sorpresiva declaración sobre las tres causales haya despertado semejante tormenta en las redes.

La única explicación es que el que quiere pelea encuentra siempre motivo y acecha la ocasión y que las redes son ahora mismo un ring de combate más que un escenario de discusión constructiva.

Se habla del embarazo adolescente y de su repercusión en los índices de pobreza femenina. Se habla de China muy atinadamente. De Cuba. De corrupción, que es la madre de todas las batallas. Se habla del turismo y del seguro Covid que el país está facilitando a los que nos visitan. De su visión sobre las ayudas sociales. De inversiones españolas y mexicanas. de creación de empleo.

Sobre las tres causales el Presidente habla de forma muy concreta, muy clara: “Mire, yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana sino del mundo, con el aborto libre, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido.”

Pues bien, hablar con esa sensatez bastó para desatar la ira de tirios y troyanos. A los que no les gusta que se use la palabra aborto porque suena más duro que el tolerable “interrupción voluntaria del embarazo” y a los que no quieren ni siquiera que se discuta el tema porque en su opinión las causales llevarán al aborto libre.

Se habló de muchos temas, pero solo ese daba carnaza para pelear. (Ya no se puede ser de centro...)