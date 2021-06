La infancia robada

Una niña de seis años abusada, un niño de trece muerto por las palizas recibidas, una bebé de meses grabada mientras su madre simulaba asfixiarla. Son noticias del periódico de este día y hacen pensar que ser menor hoy, aquí, es realmente peligroso.

Un niño de trece años muerto por las palizas recibidas en su casa. Los adultos que se suponía que le cuidarían, los vecinos que lo sabían, las autoridades a las que se había avisado un tiempo antes. Un mundo de adultos que le falló, a lo largo del tiempo, en un cúmulo de horrores que cuesta entender.

¿Por qué no se asume la responsabilidad de denunciar casos que se conocen? Una vecina o pariente que es golpeada por su esposo, unos niños desatendidos o directamente maltratados en el barrio, un anciano despreciado... Son casos más frecuentes de lo que nos gustaría admitir. Y son casos que en su círculo no se ignoran. Pero no se denuncian.

Más: la deserción escolar post Covid podría alcanzar a cien mil estudiantes. Terrible noticia que no se alivia con la otra noticia de la educación: los estudiantes que no pasaron las pruebas nacionales en anteriores convocatorias recibirán su certificado a pesar de todo. Ya que este año no habrá pruebas, los que reprobaron en años anteriores se salvan también.

Malos tiempos para crecer. La pandemia, en el mundo, se ha cebado también con los más pequeños, aunque no hayan sido las víctimas más afectadas por la enfermedad. Han sido encerrados, su educación suspendida y en el mejor de los casos limitada, han perdido el contacto con sus abuelos, con sus amigos, sin deporte ni juegos...

No es la mejor época para ser niño.