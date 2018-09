La pérdida

Hay pérdidas imprevistas de fuerte impacto emocional, que perturban y confunden. Hay pérdidas previsibles que avisan dando tiempo a prepararse a manejar el dolor, que no a evitarlo. Hay pérdidas personales que otros minimizan aunque para alguien sean un descalabro.

Hay gente que entiende que el duelo solo va detrás de la muerte y especialistas que avisan que la vida se fragua en el camino de multitud de pequeñas pérdidas que desembocan en la más grande.

Rosa Mariana Brea es una de ellas, doctora en psicología y especializada en el manejo del duelo. Presentará la próxima semana en Madrid, en la Casa del Libro, su obra Comprensión del duelo en el siglo XXI, editada por Jose Antonio Quesada para Ediciones Rubeo. Es una edición revisada y ampliada de la anterior, que ya es una obra clave de la literatura médica dominicana.

Hay pérdidas que se enquistan cuando no se entienden y duelos que ayudan a pasar página. Hay duelos que no tienen nada que ver con la muerte pero que deben respetarse porque las pérdidas son un hueco en el alma que hay que cicatrizar. El adiós a una etapa de la vida, a un trabajo, a una mascota. El dolor por lo que nunca se tuvo o no se consiguió. Hay pérdidas que sorprenden por el dolor que provocan, inesperado en su profundidad, extraño y cálido.

Cada quien es muy dueño de sus propias pérdidas. Entenderlas y manejarlas bien es otro asunto. A veces hace falta una ayuda...

IAizpun@diariolibre.com