“La presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Susana Martínez Nadal, saludó la recomendación del gabinete de salud, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de dar el visto bueno para la apertura general de clases en todos los niveles.” Así comenzaba ayer la reseña de Diario Libre sobre otra declaración recibida en apoyo a la vuelta a clase presencial. Que como todos sabemos es gradual, voluntaria y segura.

Estamos llegando al final de curso y los términos de la apertura se darán a conocer hoy. En todo este tiempo no ha habido una declaración de la Asociación Dominicana de Profesores que mostrara una intención o voluntad decidida de volver a las aulas. Ninguna.

Ha emitido día a día un rosario de declaraciones que podría resumirse en “Por qué NO debemos volver”. Los argumentos de la ciencia, del gabinete de salud, de los padres, el estado emocional de los niños, las lagunas evidentes en su aprendizaje, la falta de conectividad que hace imposible la educación remota, la necesidad de comer en la escuela... nada de eso pesaba en la postura de la ADP.

Cuando se decidió que la vuelta a las aulas es voluntaria lo que se respeta es el derecho de los padres a enviar o no a sus hijos. La intención no era que la ADP asumiera que los que podían elegir regresar o no eran los profesores.

Hoy sabremos quién y cómo pueden volver a clase. Se necesitarán programas de nivelación para superar una laguna de casi dos cursos, más grave en los alumnos de las escuelas públicas. Queda mucho por hacer...