Las iglesias y el coronavirus

El periodista Michel de Beras me envía el siguiente comentario que refleja un punto de vista importante sobre la crisis del COVID-19.

En las películas apocalípticas las iglesias están abiertas y según estamos comprobando a medida que se acerca el atemorizante COVID-19, deberían estar cerradas.

Pareciera que las iglesias son menos importantes que los supermercados y los puestos de trabajo. Parece que los pastores son solo importantes en tiempos normales y no de crisis. Después de todo, si la iglesia no es útil en momentos difíciles ¿por qué no cerrarla permanentemente?

Cerrar las iglesias por completo, es un error. Pudiera entenderse que es la medida más ligera y perezosa de dispersar las «ovejas» en momentos difíciles bajo el pretexto de protegerlas. ¡Quién sabe! Quizás puedan «alimentarse» bien mediante las redes sociales.

Otros países de Latinoamérica han tomado esta radical medida únicamente ante las disposiciones directas de los gobernantes. Naciones de Europa y Estados Unidos, este último con al menos 10,822 casos diagnosticados hasta el momento, no ha dispuesto el cierre de las iglesias. Sus voces claman para que sus líderes religiosos ayuden a educar a sus fieles.

Seguir las recomendaciones actuales de los organismos de salud es perfectamente manejable en la mayoría de los salones en los que se reúnen los fieles cristianos. Manejar grupos pequeños con la distancia recomendada, en un edificio ventilado que cuente con los utensilios de higiene requeridos y una feligresía educada, representaría un lugar más seguro que el supermercado y el lugar de trabajo.

La iglesia está para educar integralmente y sostener de primera mano a sus miembros, pero ha sido la primera que ha huido...