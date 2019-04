Las nuevas intervenciones...

La principal dificultad que tendrá que sortear quien resulte candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana no proviene de los adversarios internos, sino de cómo se muevan las fuerzas internacionales al momento de la decisión.

Estamos en un mundo multipolar con, por lo menos, cuatro grandes jugadores: Estados Unidos, China, Rusia y Europa, con poderes menores pero con armas nucleares que pueden causar serios daños al sistema.

Se sabe que por las informaciones que manejan sobre la República Dominicana, los Estados Unidos tienen la ficha del tranque ante cualquier situación que afecte sus intereses. Ellos están muy preocupados por los coqueteos de nuestro país con China (y no me digan que somos soberanos, etc.) y tienen toda la información del narcotráfico y de Odebrecht, entre otras linduras. Esta vez, el 28 de abril de 1965 se hará sin desembarcar la 82a. Aerotransportada, sino por medio de informaciones enviadas por la web de “fuente desconocida”, o por una embajadora que corre bien las bases...

Por eso, se han disminuido los bríos con que se inició la relación con China, porque nosotros, a diferencia de Kim Jong-un, no tenemos a una Rusia que se una al gigante asiático para defenderlo y establecer un precario equilibrio a su favor.

Todo esto lo que quiere decir es que los que aspiran a la postulación por el PLD van a tener que jugar bien la ficha geopolítica para evitar que una intervención extranjera afecte radicalmente sus pretensiones políticas.

Esa es una de las dificultades de vivir en un mundo bipolar y ser pequeño...