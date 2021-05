Las tres de la semana

1. Lo de Burger King... tiene toda la lógica del mundo. Si usted puede ir con sus hijos a una hamburguesería a comer, también pueden ir a repasar unas lecciones. Lo que no tiene sentido es la nota de prensa del Minerd explicando la reunión de las autoridades con la asociación de colegios privados. Más o menos venía a decir que se permitirá la educación presencial (o no), de acuerdo (o no) con las indicaciones (o no), del Gabinete de Salud. Si Salud Pública dice que se puede... entonces buscarán “el consenso”, que traducido quiere decir “lo que diga la ADP”. ¡Ah! Y el Minerd prohibió (o no) que los colegios privados dieran una rueda de prensa.

2. Lo de Milagros Germán... también merece atención. Se ha convertido en el blanco de los que quieren atacar la política de comunicación y colocación de publicidad del gobierno. Aclaremos algo: la política de comunicación es muy mejorable (lean el punto anterior) y quizá, solo quizá, uno de los problemas es la cantidad de cerebros, estrategias, opinadores nacionales, internacionales y asimilados de honor que la “manejan”. Muchas cabezas y solo una cara, la de Milagros, que es quien se lleva la bofetada. Es un puesto (y un presupuesto) muy deseado.

3. Lo de Pedro Sánchez... es serio. El batacazo del PSOE en las elecciones de Madrid ha sido antológico. Díaz Ayuso (PP) recogió cientos de miles de votos prestados, incluidos los de los socialistas sensatos. Votos echados en las urnas en clave de reférendum: contra su cogobierno con Podemos, su manejo de la pandemia y de la crisis económica, su doblegamiento a los independentistas (¡Gobernar con y para Otegui!). Pedro Sánchez y no Ángel Gabilondo es el que debería dimitir.