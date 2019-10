Lecciones de las primarias

De la movilización cívica de ayer se pueden sacar provechosas lecciones. A continuación enumero algunas:

1. Al dominicano le gusta votar. Sea porque la política es omnipresente en la vida nacional, sea porque al dominicano le gusta una competencia, o sea porque entiende que es la única oportunidad que tiene para influir en el sistema y, de paso, ganarse unos pesitos, los dominicanos acuden a los llamados electorales.

2. Pero hay que educarlo. Cada vez que se cambia el método de votación, se crea un caos porque la gente no acude a aprender a votar con el nuevo método, los partidos no colaboran con este propósito (además no educan a sus militancias) y cualquier campaña que haga la Junta no es apreciada.

3. Los partidos siguen con las mismas prácticas. Hasta que no se comience a meter gente presa por compra y venta de votos y todas las demás linduras que vemos en cada torneo electoral, el fraude será característica del sistema.

4. La Junta no puede economizar. Como decía el Chavo, “para que fafalte, que sosobre”. Reducir a la mitad las mesas electorales, aunque se esperara una votación reducida, iba a crear problemas. Además, a los políticos no les importa lo que se gaste...

5. No todos los observadores son iguales. Hay observadores profesionales, que saben lo que deben hacer, y hay observadores políticos que obedecen a parcelas. Hubo un grupo que se quemó completamente en estas primarias.

6. La Junta apostó y ganó. Apostó a un nuevo sistema y a un nuevo estilo, y le salió bien.