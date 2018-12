Leyendo por la Ciudad Colonial

La Feria del Libro en la Ciudad Colonial es una magnífica idea. Los que más agradecerán la decisión del ministro Selman son los vecinos del entorno de la Plaza de la Cultura que han sufrido por años variados y reiterados destrozos del entorno.

Quizá en la Zona, la Feria recupere a los lectores que la habían abandonado. Quizá no haga falta extenderla tantas semanas, ni llenarla de eventos paralelos que nada tienen que ver con “a lo que vinimos”. Quizá los escolares que no la conocen puedan descubrir la Vieja Ciudad y quizá los museos de la Zona se sacudan las polillas y rejuvenezcan con tan alegres huéspedes. (Los museos, como las casas, si no se viven se estropean...)

Quizá sea esta una oportunidad para que las instituciones públicas no se gasten millones de pesos en casetas gigantescas para repartir folletos o para ensalzar al funcionario incumbente de turno. Quizá sea el momento de volver a recuperar - tanto por necesidad como por oportunidad- la esencia de una feria del libro.

Quizá podamos soñar con una futura Feria como destino turístico cultural. Entorno no faltará, la Ciudad Colonial gana cada año y ya es por sí misma un atractivo que nada tiene que envidiar a otros enclaves coloniales.

Quizá DominicanaModa ha abierto con esfuerzo una puerta a una manera de integrar la ciudad a nuestras vidas. Y sea el ejemplo de cómo desde una institución pública, el Ayuntamiento en ese caso, se apoya la iniciativa privada. Quizá estamos en camino de vivir la ciudad de otra manera, sin pelear tan pronto ponemos un pie en la acera. Y quizá comprar libros o escuchar a los escritores sea la manera perfecta de sellar este compromiso.