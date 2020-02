Los 855 asesinatos

En abril de 2018 el periódico vasco El Correo publicó un especial recogiendo y recordando las 855 víctimas mortales de ETA. Solo los asesinatos. Los secuestrados, extorsionados o miles de exiliados cuentan aparte.

Las redes sociales han vuelto a difundir este especial que permite, pinchando la fotografía, conocer el nombre de cada uno de ellos y los detalles del atentado y muerte. Políticos no nacionalistas, policías nacionales y autonómicos, militares... eran sus objetivos preferidos. Empresarios, cocineros, periodistas, algunos niños...

Un número corto de etarras ha reconocido la crueldad de sus acciones y han pedido perdón a las familias de sus víctimas. Son los menos. Si el especial ha recobrado vida es porque el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negocia el futuro de su gobierno para España con los partidos que jamás han condenado el terrorismo etarra y que se ufanan de ello.

No es un tema fácil. Una cosa es el fin de los asesinatos y otra que no seguir matando a los no nacionalistas baste para borrar el pasado y dar a los cómplices morales, estratégicos y políticos de los asesinos un papel decisivo en la vida de todos los demás.

Han pasado unos años desde el fin de los atentados, sí. Esos no son los suficientes como para olvidar. El perdón es personal, no colectivo; el olvido es inaceptable. Y más, si se promueve desde el Estado como política impuesta por una minoría. Sánchez ha elegido los peores compañeros de viaje. No se entiende que el gobierno de España esté en manos de los separatistas catalanes y los proetarras vascos. Impensable... pero está ocurriendo. Quizá por eso las redes sociales han recogido este recordatorio homenaje a 855 asesinados.