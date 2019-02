Los errores de Pedro

1. La prensa. Qué mal lo estará haciendo Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, que El País, su periódico de cabecera, se permite llamarle la atención en un editorial que titula De error en error. Igual, Radio SER, también muy afín normalmente al PSOE, criticaba a Sánchez por su intención de negociar de tú a tú con los secesionistas catalanes. La prensa, incluida (o sobre todo) la de calidad, apoya a un candidato o un presidente. Nadie se confunde con la línea editorial del New York Times o de la cadena Fox. Pero normalmente le retira su apoyo si se le va la mano o la cabeza...

2. Su propio partido. Las críticas más afiladas y certeras a Sánchez han venido de su partido, del PSOE sensato. Alfonso Guerra (¡Sánchez ha hecho bueno a Alfonso Guerra!) ha criticado sin piedad el despropósito de ningunear a las instituciones españolas (esto incluye a las catalanas) para negociar en los términos que convienen a los golpistas. Sánchez es la izquierda que no tolera a Ciudadanos o al Partido Popular pero negocia con los proetarras de Otegui. Es el PSOE que gobierna España sostenido por los votos de fascistas y antidemócratas.

3. Los secesionistas catalanes. Qué mal lo estará haciendo Pedro Sánchez que escandaliza a la oposición, enfada a su propio partido y a la prensa que le defiende... ¡y son los secesionistas catalanes los que le retiran su apoyo! Le hicieron un favor, puede seguir vendiendo el mantra de que es el político dialogante...

No todo vale en política. La manifestación que mañana saca a la calle en Madrid a los partidos de oposición (o no) para pedir elecciones ya, congrega a la España que está aburrida de que le insulten. De que le llamen fascista por llevar la bandera de España, de que le agredan por no ser separatista. Aburrida de que le tomen por idiota.