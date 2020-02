¿Machismo con Margarita?

En verdad que estas elecciones han sido inauditas y no terminan las sorpresas.

Primero, se suspenden los comicios, un hecho inédito en la historia electoral del país. Hay acuerdo de santos y cimarrones para que la Organización de Estados Americanos (OEA) sí, la OEA, nos salve del tollo electoral, y ahora un partido presenta como candidata a la vicepresidencia a la esposa del candidato a la presidencia de un partido de oposición.

La atención se ha desviado, sin embargo, hacia el hecho de que Margarita Cedeño haya aceptado la candidatura y esa es la posición más machista posible.

¿Por qué su esposo puede aspirar todas las veces que quiera y ella no? ¿Porque es la esposa “y debe obediencia al marido”? ¿Ella no entra en la cuota de la mujer?

La doctora Cedeño ha sido discriminada en sus aspiraciones presidenciales, legítimas como las de todos, en su casa y en su partido. Simplemente, no la han dejado pasar. ¿Que tiene aspiraciones? Todos los políticos las tienen, pero nadie puede negar que es una trabajadora incansable y una mujer que se deja querer.

Yo no sé si le aportará votos o no a la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, ni es mi problema. Lo que sí sé es que su condición de esposa no la obliga a pensar igual que su esposo (¿cuántas familias no hay aquí en que uno es liceísta y la otra aguilucha?), ni a pedirle permiso para ganarse el pan con el sudor de su frente.

El machismo nuestro quiere ahora hacer un “feminicidio político” con el caso de la doctora Cedeño. Dejen ese matrimonio tranquilo y que las urnas decidan la suerte de cada uno.