Menos drama, más cordura

Hablará a las 10.00 pm, a las 11.00 pm. Un apagón boicoteador. A las 7.00 am. Embargo periodístico. En realidad, no tanta tensión como demasiado drama.

La oposición, su propio partido, la Iglesia, tradicional mediadora en estos conflictos, las organizaciones empresariales, el tribunal electoral... Todos de acuerdo en que las primarias de los dos principales partidos transcurrieron con normalidad. Se aceptaron los resultados, bastante previsibles además, y los números coincidieron con las encuestas más reputadas.

La crisis del PLD no debe trascender más allá de sus órganos internos. Pero la facción de Leonel Fernández parece más que decidida a hacer de su derrota una crisis nacional. Esto, precisamente, es lo que no se hubiera esperado de un ex presidente (tres veces) que además se esforzó en cimentar su reputación en la figura de mediador internacional.

No es un momento para frivolidades. La situación económica no está clara, ni a nivel local ni internacional. Las tensiones geopolíticas son evidentes y las crecientes dificultades para emigrar a Estados Unidos no ayudan tampoco a soltar presión social.

Si Leonel no logra espacios para fumar la pipa de la paz con Danilo deberá buscar otro partido. Pero antes de hacerlo debe mostrar las pruebas sobre el hacker hindú, la villa en el Este o el edificio en el polígono central. Eso es lo que toca: llevar ante las autoridades competentes evidencias. Insinuar y llamar a las calles sin mostrarlas es impostura. Ensombrecer a la JCE, una apuesta muy arriesgada para el país.

Rechaza una auditoría realizada por una firma local. Quiere que el problema interno... sea internacional.

(¿Terceras vías? La política hace extraños compañeros de viaje, es verdad, pero todavía queda un poco de cordura. Por lo menos entre los electores.)