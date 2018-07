El comunicado del Colegio Médico Dominicano vuelve a mostrar que muchos no saben leer cuando se trata de sus intereses. El editorial de Diario Libre de fecha 18 de julio, titulado “Cárteles, no individuos”, señalaba muy claramente que no se trataba de médicos individualmente, sino de las sociedades médicas especializadas y las clínicas que habían creado un cártel para enfrentar a otro cártel, el de las ARS, en perjuicio de los pacientes.

Decía el editorial: “El titular quiso llamar la atención sobre la conducta de las organizaciones envueltas en la prestación de servicios en la Seguridad Social que solo piensan en los beneficios económicos y por parte alguna aparece el interés, tan legítimo o más, de los pacientes, obligados a soportar sin apelación las agresiones económicas y a veces, hasta contra su salud, de propietarios de clínicas, médicos especialistas y ARS”.

Cártel es un concepto económico que refiere la intención de “fijar políticas conjuntas en cuanto a precios y cantidades de producción... El objetivo de las firmas que participan en el acuerdo es, naturalmente, la maximización de sus beneficios... La existencia de cárteles disminuye los beneficios que una economía competitiva ofrece al consumidor”, todo de acuerdo con el Diccionario de Economía y Finanzas.

Podría ofrecer un recuento de las maniobras de las sociedades de especialistas y clínicas que no dejan lugar a dudas de que se trata de un cártel, pero no es necesario porque los médicos lo saben, aunque creen que es legal.

Asimismo, este diario es el que más ha atacado la conducta de las ARS sobre el mismo tema, porque se trata de una lucha económica peleada por medios ilegítimos. Eso es lo que se quería significar y nada más.

Finalmente, dejen las amenazas a periodistas y las maldiciones gitanas de que “ojalá no tenga que acudir a un médico”, porque, a mi pesar, tengo que seguir sufriéndolos por mi edad y mis achaques.

atejada@diariolibre.com