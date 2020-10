¿Ninis o Sinsin?

El profesor Rafael Santos, actual director del Infotep, ha introducido un matiz interesante sobre una discusión que viene de varios años sobre los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis” en el habla coloquial y académica.

La acepción proviene de un estudio realizado en Inglaterra en 1999 que adoptó el término “neet” (not in education, employment or training. No estudian ni trabajan ni reciben formación”). En español se adoptó el término “nini” para referirse al fenómeno social que afecta a los jóvenes.

Un estudio de Educa en nuestro país establece que el 20% de los jóvenes dominicanos de 15 a 29 años de edad se encuentra fuera del sistema educativo y del mercado laboral, por lo que forman parte del segmento poblacional que a nivel internacional se conoce como “ninis”.

Rafael Santos prefiere llamarlos “sinsin”, porque el término “nini” parece señalar que el joven es culpable de su estado, lo que no necesariamente es así en los países en desarrollo.

El concepto “sinsin” implica que el joven está sin trabajo y sin estudiar por razones que pueden ser suyas, familiares o sociales, pues como señalan muchos jóvenes, las puertas de acceso a puestos de trabajo se cierran cada día más por los requisitos de entrada (experiencia, por ejemplo) o por la inutilidad de lo que estudiaron por los cambios tecnológicos.

Lo que propone el director de Infotep es ofrecer entrenamiento en los nuevos requerimientos para el empleo para sacarlos del círculo vicioso mental y social que los llevará irremediablemente a la pobreza. Interesante.