El proyecto de reforma fiscal del Gobierno levanta recelos aunque aún no se conoce. Es obvio que los posibles afectados tienen los contactos suficientes para saber qué se está cociendo y se adelantan como pueden.

Los roneros han sido hasta ahora los más explícitos. Dieron argumentos contundentes y dejaron caer una arista que va a jugar su papel en estas negociaciones casi postpandémicas y muy prefiscales: el proyecto de Marca País. Si el ron, el merengue y las playas no son “marca país” es que tenemos que volver a “conceptualizar” todo el asunto, como diría aquel expresidente.

Las empresas de bebidas no alcóholicas fueron las siguientes. No defendieron sus posiciones tan aguerridamente como los roneros. Se enfocaron en pedir cautela, que lo que va bien no hay que dañarlo, vienen a decir, y que si estábamos recuperando el empleo perdido es que la dirección era la correcta.

Asonahores levanta hoy su bandera. ¡Alerta roja! Parece que el proyecto de reforma fiscal se encamina a quitar las exenciones y ya avisan que las cosas no son tan sencillas. Viene el sector de una pandemia catastrófica, que seguía a una crisis mediática en Estados Unidos con muertes incluidas y todavía tienen que entender cómo combatir el sargazo. En ese escenario... cambiar las reglas de juego a las inversiones, entre tantas dificultades propias y ajenas, sería matar la gallina de los huevos de oro, piensa alguien relacionado al sector.

La evasión no ha ocupado páginas pagadas ni notas de prensa. El tema deberá llegar visto el aumento de pagos en efectivo que hay que hacer. Gremios y profesiones se han apuntado al “no aceptamos cheques ni tarjetas”.