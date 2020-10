No, no era necesario. Nombrar a tantos familiares en cargos altos o en el exterior. Ni pagar supuestos compromisos repartiendo las instituciones entre los grupos que ayudaron en la campaña.

No hacía falta porque lo que le dio el triunfo al PRM fue el voto de los que precisamente no querían que se repitiera eso. Por innecesario, por ofensivo a los que pagan impuestos y por afrenta a los que valiendo lo mismo o más que los nombrados buscan trabajo sin posibilidad de que se les tenga en cuenta por carecer de padrinos.

No valía la pena hacerlo porque ya se ha confirmado que no sale bien, que no beneficia al conjunto, que es seguir erosionando la institucionalidad. Porque el país pidió un cambio en las formas tanto o más que en el fondo. (Si nos ponemos a ver... por su declaración de bienes a los funcionarios actuales del PRM les fue bastante bien en los 20 años con el PLD.)

No era necesario dar que hablar tan pronto porque la ilusión con que se votó garantizaba cien días de tregua y otros cien más si hacían falta. El Estado está arruinado y las arcas vacías. Lo sabíamos todos, pero al partido que gana unas elecciones se le supone una estrategia para solucionar los problemas.

¿Subir los impuestos? ¿A quién, a los que han conservado el trabajo? ¿A los que ayudan a los familiares que lo han perdido? ¿Al empresario que sigue abriendo la tienda para no despedir? ¿A las compras relacionadas con productos o servicios indispensables para el teletrabajo o la educación a distancia?

Hagan un gesto: eliminen el barrilito y demás ofensas presupuestarias. Eliminen por un año el dinero a los partidos políticos, recuperen el dinero robado en los grandes escándalos. Empiecen por ustedes.