Por qué el triunfo no le sonrió a Leonel

Un viejo amigo me preguntó el otro día el por qué no me había referido a las razones por las cuales el expresidente Leonel Fernández no tuvo éxito las elecciones primarias del pasado 6 de octubre.

Le respondí al amigo que en un clima como el que estábamos nadie iba a entender una explicación razonable, apegada a ciertos hechos y que no era mi estilo contribuir a debates inútiles, pero me convenció diciéndome que el país merece todas las explicaciones.

Estas son algunas de las razones por las cuales creo que el triunfo no correspondió a Leonel:

1. Le faltaron cuadros. Leonel, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana se acostumbró a trabajar con el equipo completo de ese partido. Al dividirse, una porción pequeña de los técnicos le siguió pero no el grueso del equipo. Llegado el día, a Leonel le faltaron elementos claves para controlar el proceso.

2. Le faltaron delegados. En las mesas, los delegados son vitales y todos eran del PLD oficial y Leonel no pudo poner delegados suyos en todas las mesas porque no tenía la mejor organización. Podía tener a Almeyda, pero le faltaban los capitanes. Por eso, no pudo defender cabalmente sus votos ni reunir toda la documentación (actas, etc.) de las mismas, para preparar una defensa adecuada.

3. La faltó una “fuerza de choque” para las horas finales de la votación, que es una de las razones del éxito del PLD en las elecciones dominicanas.

Todo eso contribuyó a que el PLD oficial “comiera con su dama” en las primarias, independientemente de otros factores.