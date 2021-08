Que no se lo cuenten; vaya a la Bienal

La edición de la Bienal que no despierte discusiones, enfados, críticas o ilusiones y desilusiones profundas... no habrá valido la pena.

Es probable que si usted visita la 29 Bienal no coincida con los premios otorgados por el jurado. Yo tampoco. Pero he visitado la Bienal ya tres veces y volveré. Algunas obras me parecen magníficas y otras un insulto a la inteligencia. Pero de eso se tratan las bienales. Y desde el Salón de los rechazados de 1863 (y antes) las discusiones sobre quién merece estar en una bienal son uno de los ingredientes más interesantes del proceso.

Veamos. Hay artistas empeñados en hacernos pensar sobre cosas que ya sabíamos y de las que ellos acaban de enterarse. Pero otros nos descubren ángulos de la vida que ni habíamos presentido. Están los que tienen un gusto maravilloso e impecable técnica pero no nos llaman. Y otros que nos quieren hacer creer que son especialmente profundos cuando lo que pasa es que no saben pintar. Los hay extraordinariamente originales, los que tienen tantas ideas que su producción está en continua ebullición y los que hacen siempre lo mismo. Los que tienen una idea y un equipo que la ejecuta. Los que nunca ganan premios, los que siempre ganan premios.

Y hay jurados que nunca se atreverían a ir en contra de lo que se supone que deben premiar para parecer vanguardistas. Puede incluso... ¡que les guste lo que premian! aunque esto último no se haya podido confirmar.

Esta Bienal tiene además un extra que no se pueden perder: una exposición de obras de García Cordero ante las que es imposible quedar indiferente. Una selección perturbadora, magnífica, hermosa.