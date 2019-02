No se trata de reciclar más, sino menos. Eso es lo que ha venido a decir Bea Johnson, autora de varios best seller y de un movimiento mundial de cero basura en el hogar (Zero Waste Home) que impartirá una conferencia aquí en Santo Domingo.

La idea es reciclar menos... porque se debe generar menos basura. Rechazar, Reducir, Reusar, Reciclar y Compost. Cinco R en inglés, cuatro R y una C, en su versión en español.

La familia de Bea Johnson, de cuatro miembros (incluidos dos adolescentes) ha conseguido que la basura que produce en su hogar en un año quepa en un simple tarro de cristal.

En su blog, libros y conferencias explica una filosofía, (en su casa se lleva al extremo) que es perfectamente compatible con una vida normal. Rechazar lo que no se necesita (¡cientos, miles de cosas!). Reducir el consumo (¿de verdad hace falta ir por la vida con una botella de agua en la mano?). Reusar lo que ya no sirve o comprar de segunda mano. Reciclar, solo cuando ya se ha rechazado, reducido y reusado. Y finalmente, disponer para hacer compost los restos apropiados para ello.

Quizá nos hayamos acostumbrado a un consumismo feroz, pero no es tan difícil como parecería empezar el cambio. Si nació en los años 60 o 70 en una familia numerosa... es fácil recuperar algunos de los hábitos de la vida diaria de entonces. Envases de vidrio reutilizables, heredar los libros y los juguetes, no tirar jamás la comida, hacer la compra sin necesitar fundas y fundas de plástico... Se trata pues de buscar una vida más sencilla, más sana, más económica, más eco responsable... y todo empieza en el hogar. La cita es el miércoles 6 en Chez Space y las entradas se consiguen en www.tix.do.