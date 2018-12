Rescatemos la honradez

Por lo que voy a compartir se me puede acusar de desfasado, de vivir añorando el pasado, o de ser reaccionario, pero estoy muy preocupado por la falta de un valor indispensable para la vida en sociedad.

No creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que hay que vivir cada etapa de la vida de acuerdo a la programación de tu cuerpo. Un joven es activo, mientras una persona mayor como yo no puede pretender competir con un joven en asuntos atléticos.

Pero soy consciente de que en otras épocas se trabajaban más algunos valores que contribuían a una sociedad más armónica, y uno de ellos es la honradez.

Ser honrado es un actitud de vida por medio de la cual una persona hace el esfuerzo de no engañarse a sí mismo ni a los demás.

El ser honrado en las palabras y en los actos, permite desarrollar el carácter, lo que te hará una persona confiable para los demás y digna a los ojos de todos.

Y esa honradez se comienza a desarrollar en la casa y en la escuela, desde el principio básico de no ponerle la mano a lo que no es suyo. Ese niño que no miente, que no roba y que no engaña, será un ciudadano ejemplar, un empleado o ejecutivo que siempre tomará las decisiones correctas, por las razones correctas.

En el país se desprecia la honradez, particularmente por los malos ejemplos de políticos y empresarios corruptos, de graduados indignos de ejercer su profesión y de personas a las que solo les interesa conseguir “lo suyo” sin importar el daño que puedan hacer.

Tenemos que rescatar la vida íntegra en la familia y en la comunidad. Un pueblo sin ese valor no progresa.