Roma y esas cosas...

Roma ganará todos los Oscar a los que esté nominado. Probablemente porque es una gran película, rodada en blanco y negro y con todos los atributos para ser la triunfadora de la noche. Por eso es tan difícil decir en público que es una película aburrida.

Puede ser la historia de la infancia de ese gran director, Alfonso Cuarón, y quizá haya que haber vivido el México de aquellos años para entender la importancia de los matices. Pero está llena de clichés.

La protagonista es buenísima y la señora rica, una mujer alienada y alelada. Pero en estos tiempos, es una de esas películas casi imposible de no aplaudir por el trasfondo que denuncia. Pero como película... es aburrida.

Hay poco espacio para disentir en este mundo en el que todo debe ser políticamente correcto y uniforme. No se puede decir que hay niños tan maleducados que justifican que se hayan inventado los hoteles solo para adultos. O que competir no daña la autoestima y que pasar los cursos porque no se puede reprobar a los alumnos es algo que una sociedad no debe permitirse. Y que cuando un profesor dice eso de “no me gusta hablar solo, prefiero escucharles” probablemente no se ha preparado la clase.

O que en las sociedades occidentales la mujer tiene tanta libertad y derechos como el hombre. Y que no somos seres débiles subyugadas por el heteropatriarcado (sea lo que sea realmente esto). Y que no, que “hombre” no es un término machista, como acaba de decidir el gobierno de Aragón.

La libertad de expresión venía antecedida por la de pensamiento. Pero cada vez es más difícil disentir.