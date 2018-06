Por doquier se oye a los políticos afirmando que “hay que salvar al sistema de partidos”. La pregunta pertinente es, ¿cuál sistema de partidos?

Los partidos son la característica esencial de la política moderna, pero cuando se hace esa afirmación se está hablando de partidos representativos, que articulan intereses, que son responsables ante los votantes de sus malas artes, que son transparentes y que juegan limpio el juego de la política.

Esos no son los partidos del actual sistema político dominicano.

Nuestros partidos no son representativos sino dominados por claques políticas, no asumen responsabilidad alguna por sus desvaríos, no son transparentes y no juegan limpio. ¿Por qué habríamos de salvarlos?

Necesitamos partidos con una nueva visión del servicio público que están llamados a prestar a una nación en desarrollo. Partidos que tengan la valentía de expulsar de su seno a las manzanas podridas porque son capaces de ver más allá de las próximas elecciones, que rindan cuentas y que antepongan los intereses nacionales a los propios.

Partidos que, como hizo Bosch, sepan formar y esperar. Que como hizo Peña Gómez, no sean obstáculo a las aspiraciones y puedan entender que otros compañeros de partidos merecen la oportunidad de conducir el país. Partidos, en fin, que entiendan que los votos se ganan, no se compran.

Creo que de la sociedad está surgiendo una nueva generación que provocará esos cambios y enviará al basurero de la historia a las actuales dirigencias partidarias.

Ese proceso es el que todos debemos apoyar.

atejada@diariolibre.com