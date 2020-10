¿Trabajar, servir, colaborar...?

Un servidor público es un trabajador. Y los trabajadores, por ley y en justicia, deben cobrar un sueldo. Al renunciar a su sueldo altos cargos como el presidente, el ministro de la Presidencia o el senador han enviado un mensaje interesante.

Es un gesto aplaudido porque se interpreta como una muestra de respeto y austeridad en tiempos de crisis. Y es verdad que es un gesto noble en momentos realmente difíciles. Pero... no es tan sencillo.

De la misma forma que un trabajador no puede renunciar a sus vacaciones, un servidor público debe recibir la paga por su trabajo.

En el mundo del empleo todas las palabras importan. Se ha impuesto el término colaborador para designar a los trabajadores. Es un eufemismo no tan inocente. Hay trabajadores muy colaboradores y “colaboradores” que trabajan poco. Trabajador es un sustantivo poderoso y noble y colaborador es un adjetivo simplemente bienintencionado. (Salvo, claro, que se hable de un colaborador en el mundo del periodismo; entonces es un sustantivo y no siempre bienintencionado).

Si además de ser un “colaborador”, usted anuncia que no necesita el sueldo... la función que desempeña se desdibuja. ¿En un plazo solo gobernará la élite, los que pueden prescindir del salario? ¿Estará mal visto cobrar por trabajar en el Estado? ¿Dónde quedan los sindicatos para exigir las mejoras laborales si se admira no cobrar? ¿Las élites económicas, además de acceder a la mejor preparación, coparán los mejores puestos por estar dispuestos a no cobrar? ¿Será la sincera vocación de todos ellos servir?

Admirable, sí. Pero no tan sencillo.