Tres claves para entender el 2020

1. El año de las promesas. Arranca con fuerza el año de las promesas. En campaña electoral oiremos los más estratosféricos compromisos, las propuestas más delirantes, los planes más revolucionarios, las promesas más elaboradas. Viviremos si votamos bien en el país perfecto. Estamos en campaña y todo es posible. Son las promesas más fáciles de formular. No importa que no se cumplan, no hay manera de cobrarlas hasta por lo menos el 2024. Y para entonces... ¿quién se acordará?

2. El año del cambio. Gane quien será un año de cambio, incluso si el PLD logra retener el poder, lo que por ahora parece poco probable. Caras nuevas tratarán de dar solución a los problemas viejos. Por mucho empeño que pongan los nuevos incumbentes en hacer su pequeña revolución, si no rompen con las viejas formas clientelistas de practicar la política no lograrán nada. Ese político que aparece en los sitios rodeado de un grupete de fieles escuderos es ya la imagen del pasado. Las formas también deben cambiar.

3. El año de la ralentización. “Latinoamérica terminará entre 2019 y 2020 con el menor crecimiento económico en las últimas 7 décadas, con un crecimiento de apenas 0,1 % en 2019 y de 1,3 % en 2020”, según la Cepal. Y aunque las cifras dominicanas de crecimiento siempre asombran, hay señales de agotamiento. Al Turismo le toca remontar, están pendientes un pacto fiscal y uno eléctrico y un diálogo sobre salarios y reformas del código laboral que en algún momento tendrán que retomarse. No tomar decisiones es ya una decisión, pero los plazos no son eternos.”

Un año, pues, para pensar bien las decisiones.