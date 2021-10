Un día sin redes

Bueno... un rato sin redes. Antes de que medio mundo enmudeciera porque no funcionaba el WhatsApp, no se pudiera postear en facebook e instagram se detuviera en un selfie de hacía seis horas... los problemas para la empresa de Mark Zuckerberg eran más graves.

Una exempleada había filtrado primero y expuesto en una entrevista después, una realidad peligrosa. A su juicio, expone Frances Haugen, esas plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia y la propia firma lo sabe sobre la base de sus propios estudios.

Palabras mayores. La batalla contra las fake news se libra en muchos frentes y los medios tenemos una responsabilidad clara. Y en eso trabajamos todos los días.

Que las redes sociales fomentan la división social no es discutible. Desde el anonimato, o simplemnte desde el sillón de casa, se odia con más tranquilidad y la posibilidad de manejar robots que difundan bajo perfiles falsos las medias verdades es algo evidente. No hay duda de que desde las redes sociales se pueden manipular desde campañas hasta elecciones. Por supuesto, cada quien tiene un villano favorito y se va cerrando a los mensajes que no le dan la razón. Los algoritmos funcionan así.

Pero lo más cruel es el efecto que pueden tener en la salud mental de los adolescentes. Los menores, sin la capacidad analítica y la formación necesarias para discernir entre opiniones y hechos pueden estar sufriendo una verdadera agresión a su salud mental. Por lo que dice Haugen, esto no es solo así, sino que además la empresa lo sabe.

¿Qué solución hay? ¿Dejamos que los gobiernos censuren a las redes o determinen el tiempo de uso que es permitido? ¿No es eso peor?