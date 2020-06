Una campaña diferente

Contrario a lo que piensan algunos comunicadores, esta campaña electoral ha sido hasta ahora un elegante ejercicio de cordura política, informativa como hace tiempo no se había disfrutado y bastante creativa, a pesar, o quizás por ello, de las limitaciones que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19.

Las denuncias que han hecho los partidos se refieren más bien a violaciones de las pautas establecidas por la ley para regular las campañas y a excepción de uno o dos casos particulares, los ataques personales hechos a los candidatos han sido vistos como anecdóticos y como parte de los usos de la vieja política, lo cual, sin duda, es un gran paso de avance.

Los que se quejan de que la campaña no ha sido informativa no están siguiendo las redes ni leyendo los diarios. Una cosa es que sea informativa y otra que nos guste o no lo que se está comunicando. Los programas de gobierno están a disposición del público. El Diario Libre, por ejemplo, publica resúmenes de las propuestas y en las redes se pueden encontrar numerosos spots de los candidatos con propuestas dirigidas a los diferentes públicos objetivo.

Y sobre la creatividad, hay que decir que hemos tenido de todo, o ¿aún en la imaginación más desbordada se hubiese podido pensar que transportar pasajeros varados en el exterior a causa de la pandemia constituiría una herramienta de campaña?...

Nuestra esperanza es que las cosas sigan como hasta ahora controlando los excesos y las violaciones a la ley. Que el respeto se mantenga porque al fin y al cabo, el 6 de julio volveremos a la rutina, o a otra campaña...