Una difícil ecuación

El Gobierno, como el 99% de los gobiernos del mundo, empieza a estar desbordado por la situación. La sociedad, como el 99% de las sociedades de todo el mundo, está agotada. De seguir las noticias sobre la pandemia, del encierro, de la crisis económica. Las festividades eran solo un paréntesis; hemos aterrizado en la vida diaria.

El incumplimiento de las normas de distanciamiento no se debe solo a la inconsciencia o al desafío a la autoridad. Y tiene mucho de eso, pero también es cansancio, como resaltó ayer el presidente. Cansancio profundo.

¿Cuántos meses más puede aguantar una sociedad (cualquier sociedad) confinada, rotos los lazos sociales y a menudo también los familiares? ¿Cuánto más se aguanta la incertidumbre del empleo? ¿Cuánto dinero más puede sacar el Gobierno (¿y de dónde?) para mantener más programas sociales y más robustos, ayudas tan generosas a otros sectores? ¿Cuánto más se puede limitar la libertad de movimiento, decretar el cierre de las iglesias y de los parques, las restricciones para trabajar?

No es que no sea necesario hacerlo. Es que los anteriores confinamientos no impidieron los rebrotes posteriores. Ni aquí ni en el resto del mundo. Y no es realista pensar que se pueden repetir indefinidamente...

Difícil ecuación. Nadie sabe cuánto tiempo durará la pandemia y las autoridades no se animan a dar una fecha concreta de llegada de la vacuna. El presidente se adelantó y presentó nuevas ayudas en un gesto oportuno porque ya se rumorea que la incertidumbre y el agotamiento puede llevar a varios movimientos a salir de nuevo a la calle.

La paz social es hoy más importante, crítica, que nunca y para capear este 2021 el Gobierno necesitará el apoyo de todos lo sectores imaginables. Solo no va a poder.