Una mirada desde el espacio...

Si por un instante, un extraterrestre se posara nuestro territorio, enviado para hacer una evaluación del mismo, a pesar de toda la inteligencia artificial que su mayor desarrollo le permita utilizar y todos los instrumentos de medición a su disposición, no podría lograr una fotografía acabada de los dominicanos.

Dependiendo del instrumento que utilice, los resultados serían contradictorios, por ejemplo:

—Si basa su opinión en la lectura de los comentarios de los lectores de las noticias en la web, este es el peor país del mundo, pues todo se lo encuentran mal, redactan horrible y no se observa un atisbo de buena fe.

—Si basa su opinión en las leyes, este es el mejor país del mundo, debiera ser el mejor organizado de todos con una población que viviría satisfecha de su orden.

—Si observa cómo vivimos los dominicanos, este es el más rico de la tierra, pues todo lo gastamos en francachela, aquí se presentan todos los artistas que en el mundo han sido, “para un Carta Real siempre alcanza”, al igual que para una fría, y todo lo dejamos para mañana, un mañana que nunca llega, como decía Espaillat.

—Si observa cómo comemos, entonces somos el país más pobre, no solo por la mala calidad de lo que consumimos, sino también por la forma en que lo hacemos.

—Si se basa en cómo nos comportamos, este es el país más corrupto sobre la tierra, pues no se respeta la ley, no hay orden, todo está bien si no te descubren, el robo es “defensa”, a menos que lo haga un político del partido contrario y “na e na” y “to e to”.

Como se ve, somos felices. Que el extraterrestre no lo entienda, es otra cosa...