Valores para la modernidad

Toda sociedad necesita valores para desarrollarse, valores que van cambiando con el tiempo de acuerdo con las necesidades de la sociedad en su proceso de modernización.

Los valores requeridos en la sociedad dominicana de 1930, para poner una fecha, en la que la población dominicana era esencialmente rural, atrasada y aislada, son distintos a los valores que se requieren en una sociedad compleja, más abierta y con diferentes aspiraciones.

Los valores que fueron útiles para una sociedad como la del 1930 son inútiles en la de hoy, aunque, por supuesto, existen valores que mantienen su vigencia sin importar la época en que se viva, como la honradez, la disciplina, el respeto, entre otros.

Pero no todos los valores pueden elevarse a la categoría de dogma y no todos son valiosos cuando cambia la sociedad. Por ejemplo, una joven no deja de ser una persona digna y buena porque no sea virgen y a todos nos parece horrenda la forma en que son tratadas las mujeres en algunos países de religiones extremas.

Del mismo modo, no se puede crear una sociedad inclusiva sin tolerancia al pensamiento diferente. Solo en las dictaduras no se admite el pensar distinto ni hay capacidad de diálogo y los dominicanos hemos sido claros en que no queremos vivir en una dictadura.

Por tanto, si bien la sociedad debe permanecer vigilante para que no se produzcan excesos, es insensato impedir el avance de ideas que buscan crear una sociedad más tolerante y empática, donde no existan esclavos de hecho o personas que deban esconderse por llevar el pelo distinto. Centremos el debate en lo sustantivo.