Aprender a convivir con el Covid. No es solo un consejo del presidente Abinader. Es la conclusión a la que han llegado los científicos que estudian y combaten el virus y sus variantes.

El anuncio de la vuelta a clase presencial despierta la esperanza de la normalidad. Como si volviéramos todos, como si retomáramos la rutina que antes agobiaba y que ahora añoramos. Volver a ver a los niños en sus uniformes camino de la escuela, los tapones de las rutas de los colegios, los horarios de la familia adaptados a los suyos. (Quizá, solo quizá, el grupo de wassap de madres este año sea más llevadero...)

Ganas de pelear por que aprendan, de quejarnos de las huelgas inoportunas de la ADP, retomar con seriedad la lonchera (este año más nutritiva que nunca, propósito de cada principio de curso) y apuntarlos a clases extraescolares (“porque lo que aprenden en el colegio no basta...”) Que los libros no aparecen, que los uniformes no les sirven, que hay que hablar con el colegio para que le cambien de curso...

Dice un experimentado rector que lo primero que habrá que hacer es “resetear” a los estudiantes. Gimnasia mental para recuperar la capacidad de aprender. Ayudarles a ponerse en forma en mente y en espíritu para volver a las aulas, a la disciplina escolar.

Este regreso a las aulas será extraordinario. No son solo los escolares, regresamos a clase todos. Si la educación desde el 4% es ya un pacto social, un esfuerzo colectivo, un compromiso de todos, el regreso a las aulas el próximo curso va a tener algo de extraordinario.

Vuelven a clase a retomar la vida donde la dejaron...