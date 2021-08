Dice Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores: “El tema de nivelación de estudiantes aún no ha sido abordado por las autoridades de Educación con la ADP.” Como está más que previsto que los alumnos lleguen con serias lagunas, cabría pensar que el tema de cómo y cuándo superarlas estaría siendo debatido desde hace días. Semanas. Meses.

Un estudio regional detalla que en América Latina el retraso es de un año escolar. La Fundación Cotec, en España no concreta tanto, pero confirma que “la mitad de los docentes españoles carece de formación y recursos para proporcionar una enseñanza digital adecuada a sus alumnos. Veremos un retraso en el aprendizaje escolar. No se van a fijar los conocimientos que estaban previstos”.

Cuando el PLD critica el estado de la educación dominicana obvia que es el partido que ha administrado el 4% durante todos estos años con muy pocos frutos. Cuando el PRM asegura que el año escolar pasado ha sido un éxito no quiere reconocer la realidad. Se hizo un gran esfuerzo que no es lo mismo que “salió bien”.

A los padres les toca ahora un papel muy complicado. Recuperar aprendizajes de dos cursos pasados sin mucho control es difícil. No todos los estudiantes recuperarán la disciplina del estudio. No todos aceptarán volver a ser evaluados con rigurosidad. No todos se tomarán las Pruebas Nacionales en serio. Pero son necesarias.

La vuelta a clase va ser complicada pero es imprescindible y emocionante. Unicef ha insistido (más en otros países que aquí) en la urgencia de volver a la presencialidad, especialmente para los alumnos más vulnerables.

Ya falta menos.