Los ahorros de millones de pesos de una cantidad de personas que aportaron a las AFP durante sus mejores años de trabajo, una vez iniciada la vigencia de la Ley 87-01 de Seguridad Social, les fueron traspasados a una invisible ‘AFP CERO’, sobre la cual la Superintendencia de Pensiones no sabe nada, la Superintendencia de la Seguridad Social no sabe nada, la La Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) no sabe nada, la Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) no sabe nada.

Los ahorrantes pasan días y días investigando en cada una de esas entidades y nadie da una respuesta acerca del destino de su dinero. Nadie suple una información veraz, confiable, cierta, valedera. Desconocen a dónde han ido a parar millones de pesos producto de los esfuerzos laborales de los que hoy día intentan reclamar para darle uso al fruto de sus esfuerzos

Sugiero buscar una persona que conozca del destino de los dineros. Investigar quién los tiene y no los quiere entregar y comunicar a los beneficiarios un procedimiento para reclamar sus recursos.

El dominicano pobre y trabajador no se merece tanto engaño proveniente de ese y otros subterfugios engañosos generados por la bendita ley de la Seguridad Social que no ha servido más que para enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres.

Noel Luperón Ramírez