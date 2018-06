Probablemente usted estará creyendo que tanto Leonel Fernández como el resto del país ignoran que lo sucedido al senador Félix Bautista y el expediente de Odebrecht, donde se ha dejado fuera a gente muy cercana a usted y encartada a gente muy cercana del mismo Leonel Fernández, no es más que el comienzo de otra campaña de descrédito y en esta ocasión pudiera ser más sucia que la puesta en marcha en la pasada campaña electoral.

Eso está a la vista de todos y es así porque los cañones, hasta ahora, han sido fijados o apuntados de manera muy selectiva.

Quien se dirige a usted es un peledeísta con una militancia de casi treinta años en el partido por lo que le puedo asegurar que su próximo llamado para que busquemos votos hasta debajo de las piedras, no será escuchado.

Le puedo asegurar que en las bases del partido la frustración no tiene medida y hasta hemos comentado que usted ya no es aquel compañero que en cada encuentro con nosotros, la primera palabra que salía de sus labios era “compañeros”. Hoy no existe.

Sabemos que a pesar de que en el partido hay una cantera de profesionales, muy preparados en todas las áreas, usted ha preferido nombrar un gabinete compuesto en su mayoría por gente de la sociedad civil, de la banca, incluyendo además a enemigos históricos del partido agregando que todos no saben ni se imaginan los esfuerzos (hambre, sed, sol, etc.) para hacer de ese partido lo que es hoy.

Pero lo más frustrante y de ahí las frustraciones a las que hacemos referencia en el cuarto párrafo, es que usted sí conoce esos esfuerzos pero ha preferido que sean otros los favorecidos y los que recojan el fruto de nuestra cosecha.

Entendemos también que su irracional decisión de imponer las primarias abiertas, es porque sabe perfectamente que en el partido no están sus votos

José De la Cruz