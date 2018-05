Es importante destacar que a partir del 1998 nuestra institución ha venido creciendo de manera vertiginosa, ampliando su recurso humano y estructura física haciéndose más compleja en su organización y funcionamiento. Esto implica más recursos económicos para el buen funcionamiento de la institución que representa al Estado en materia de emergencias y desastres.

Nuestros voluntarios, la mayoría de bajos recursos, exigimos que no se nos maltrate más, que si nos tienen que dar un viático por el trabajo realizado que se nos dé dicho viático y no que nos quiten lo que por ley nos toca... como ha pasado hace dos semanas que por orden del Administrativo de la Defensa Civil nos llamaron para que entregáramos 800 pesos que nos dieron por el trabajo realizado en el Desfile Nacional de Carnaval, a los que muchos de nosotros fuimos y devolvimos dicho dinero con la promesa que nos sería devuelto esta vez por el coronel FAD Lic. Rodríguez, Director Administrativo de la DC, pero sorpresa de nosotros que ya han pasado dos semanas y aún no nos dicen nada. Tampoco nos han dado el viático de los operativos Semana Santa 2017, diciembre 2017, día de la Altagracia 2018 y Semana Santa 2018.

Investigando nos dimos cuenta de que el Señor Administrativo tampoco quiere pagarle dicho viático a los empleados que trabajaron ese domingo en el carnaval pues dice que ellos son empleados y no hay que darles viáticos.

NOTA el señor Director de la institución no está enterado de esta situación porque cada vez que vamos para ver si podemos hablar con él, lo que nos dice la secretaria que se identifica solo como la Capitán Sheila, es que el señor Director no está.

Señor Presidente, instruya al Ministro Administrativo de la Presidencia Lic. José Ramón Peralta investigar esta situación. Ya que la DC pertenece a ese Ministerio según la Ley que la creo.

Voluntarios Unidos sin Frontera