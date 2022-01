Aclaración sobre vacunación a niños

En mi columna anterior, quizás no fui suficientemente explícito, ya que algunos padres entendieron que yo afirmé que los niños no debían vacunarse contra la COVID-19. Niños y adultos podemos contagiarnos con el virus SARS-Cov-2 y eso no quiere decir que tengamos COVID-19. Aquí, a todo al que se le detecta el virus se le dice que tiene COVID-19. Y, para hacer esa afirmación, tiene que habérsele detectado el virus y además presentar síntomas como fiebre, malestar general, cansancio, tos, dolores, musculares y en el peor de los casos tener comprometidos sus pulmones y otros órganos y sistemas. COVID-19 significa “Corona Virus Disease” o enfermedad por el coronavirus aparecida en el 2019 (OMS). Entonces, se puede estar positivo al virus sin tener la enfermedad, que es lo que sucede en la gran mayoría de los casos.

No dije que los niños no debían vacunarse. Dije, que el virus y la enfermedad que produce es poco frecuente y poco severa en los niños. Que la hospitalización y el agravamiento no es lo habitual, excepto en aquellos niños que al momento del contagio tengan alguna comorbilidad o enfermedad de base como, obesidad, cardiopatía, asma, enfermedad renal, diabetes etc. porque van a complicarse o morir igual que los adultos y, en estas circunstancias, deben ser vacunados sin importar la edad, con una vacuna aprobada por los organismos que regulan la vacunación en la infancia.

También dije, que los países que hayan vacunado la gran mayoría de su población adulta (sobre el 80%) y que dispongan de la vacuna adecuada, debían vacunar a todos sus niños.

Mientras solo cerca del 56% de la población mundial esté vacunada, y que en los países más pobres del planeta solo el 7.1% esté vacunado los esfuerzos y recursos deben estar dirigidos a vacunar a la población adulta que son los de mayor riesgo y los responsables de la mayor contagiosidad. Dije también, que los efectos directos del virus en los niños son insignificantes al reconocer que la mortalidad por la COVID-19 de 0 a 5 años es de 0.07%, entre 5 y 10 años de 0.3% y en mayores de 10 años de 1.2%.

Dije también, que estos datos estadísticos no son míos. Fueron aportados por el experto Zulfiqar A. Bhutta, M.D. Revisión de 6 7 publicaciones médicas. Conferencia magistral IPA (International Pediatric Association), diciembre 15, 2021.