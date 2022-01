Tiene el celular bloqueado

Pregunta: Saludos doctora. Mi caso es el siguiente: Mi esposa tiene su celular bloqueado tanto con clave como con la identificación de la cara, estando cerca de ella le llegan mensajes de un supuesto amigo y cuando le digo que me lo muestre se niega y lo borra. Tiene mucho misterio con ese contacto y vive borrando las conversaciones, me muestra cualquier cosa en WhatsApp menos la conversación con esa persona, según ella es un amigo que la saluda y le comenta sus estados, le digo que las mujeres casadas no tienen ese tipo de amiguitos para pasar el día en chat y me dice que no debo meterme con su celular y su internet, ¿qué me recomienda hacer?

Atte. El Anónimo

Respuesta: Querido Anónimo; la situación va más allá de un bloqueo de celular, por lo que me escribes lo que estoy viendo es que no confías en ella, que sus acciones te dan motivo para no sentirte seguro y que ella en vez de buscar la forma de tranquilizarte y hacerte sentir confiado, ha provocado más suspicacia en ti.

Es bueno que le expreses cómo te sientes con el hecho de que oculte a ese amigo y también explicarle sin ofender que no te sientes cómodo con ese tipo de relación que tiene, debes hablarle de tus creencias pero abierto a que ella también tenga la posibilidad de expresar por qué lo hace.

Las parejas necesitan expresar aquellas cosas que les incomodan pero no querer imponer los criterios. Pues entonces es cuando muchas veces llega la pugna de poder y se pierden en querer tener la razón y eso no es en lo que se basa una relación.

Ya tienes una duda incrustada en tus pensamientos y prefiero que ella sepa cómo te sientes sin herirla, y sin buscar que ella crea que está en lo incorrecto, más bien es que ella pueda sentir lo mal que te sientes con su forma de actuar y sin ambages decirle cómo esto te afecta hacia lo que sientes por ella.