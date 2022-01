Libros del Año: los 21 del 21

Entre fines de año y los inicios de la nueva jornada, comienza el imperio de las listas. Los mayores sucesos, los más encendidos escándalos, los más difíciles dilemas políticos, el balance del debe y el haber, como se acostumbraba decir en tiempos idos. En literatura, no es menos. Los medios escritos, los críticos, los editores, las tiendas de libros y los comentaristas literarios, acostumbran a construir sus propias listas de los libros que ellos consideran los mejores del año que ha concluido.

Durante los veinte años de nuestro suplemento Biblioteca –en Última Hora y Listín Diario- y en los diez que tenemos en Diario libre (30 años en total), hemos proporcionado a los lectores nuestra lista de los libros del año, desde nuestra visión muy particular, elaborada en base a nuestras propias lecturas. Hemos leído las listas de los principales diarios de España, Francia, Colombia, Italia y México. Nos alegramos de encontrar allí algunos de los libros seleccionados por nosotros; en otros casos, la totalidad de los libros, o no los conocemos, o no los hubiésemos colocado dentro de nuestras preferencias. En Santo Domingo, solo se ha divulgado una lista de los mejores 12 libros que publicase en su twitter el doctor Leonel Fernández, que los martes de cada semana ofrece sus ofertas de lectura. Estamos coincidiendo con tres de sus doce libros seleccionados. Esto no quiere decir que los demás no merezcan ser parte del canon 2021, sino que no hemos tenido acceso a ellos. Cuesta Libros, como es habitual, presentó su lista de libros más vendidos. La lectura es una fiebre que no tiene forma de ser controlada en los que se contagian de este virus.

El año pasado citábamos a Umberto Eco que, contrario a otros intelectuales, fue partidario de las listas. Lo repetimos ahora por si alguno lo ha olvidado: “Las listas son el origen de la cultura, y por supuesto de la historia del arte y de la literatura. En un mundo caótico y desmesurado como el que nos rodea, sirven para hacer comprensible lo infinito y crear un orden, no siempre, pero a menudo”. En nuestra lista del 2020, los tres primeros lugares fueron para tres libros que cubrieron el mundo como lecturas imprescindibles: “El infinito en un junco” de Irene Vallejo (Siruela); “Una tierra prometida” de Barak Obama (Debate); y, “Confía en la gracia”, de la gran poeta Olvido García Valdez (Tusquets), a los que siguieron libros de Leonardo Padura, Mayra Montero, Siri Hustvedt, María Elvira Roca Barea, Geoffrey Hill, Lidia Chukóvskaia, Marie Arana, Lin Rina, John Sutherland, John O’Connell, Jean Francois Braunstein, Domingo Marte, Tomás Hernández Franco, Dustin Muñoz, Franklin Gutiérrez y Freddy Bretón. Se incluyó una interesantísima antología de “La escuela poética de Nueva York”, editada por Gonzalo Torné.

He aquí pues, nuestra selección personal de los Libros del Año 2021 en República Dominicana, donde ocurrieron relevantes sorpresas, incluyendo autores estrenándose como novelistas, una importante presencia de la siempre activa literatura de la diáspora dominicana en Estados Unidos, testimonios históricos de enorme valor y las mejores muestras –a nuestro modesto entender- de los libros que nos llegan desde el exterior.





1. “Morir en Bruselas”

De Pablo Gómez Borbón (Editora Búho). Sorprendente relación de los fatídicos sucesos ocurridos en Bruselas en 1971, hace cincuenta años, que cobraron la vida de Maximiliano Gómez, líder del Movimiento Popular Dominicano, y de Miriam Pinedo. Una minuciosa investigación, un relato de los acontecimientos y de los protagonistas reales o supuestos enrolados en el crimen. Un auténtico thriller escrito magistralmente de forma novelada, desde la pluma de un escritor con agallas, firme, resuelto a descubrir la verdad, con sólida cultura y conocedor a cabalidad de los entresijos de una buena narración. Sin duda alguna, el libro del año.

2. “Testimonios de acoso y resistencia durante la tiranía”

de Jeanne Marion-Landais y María Mercedes Rodríguez Vásquez (Banco Central). Por primera vez, la biografía humana y política del general Juancito Rodríguez, olvidado héroe de la resistencia antitrujillista, contada en detalles por su hija y recreada fielmente por Jeanne Marion. Un texto necesario, que aporta decenas de detalles relacionados o no con el tema central. Un testimonio histórico.

3. “El último Sordello”

De Manuel Núñez (Letragráfica). Una auténtica sorpresa. El ensayista, el historiador, el académico, publica su primera novela que narra la vida y peripecias del poeta estadounidense Ezra Pound, imbricando a otras figuras que giraron alrededor del artista expatriado y confinado en un centro psiquiátrico. Probablemente, una de las novelas de autor dominicano –brillantemente escrita- que puede hacer el crossover hacia otras latitudes y difundirse internacionalmente.

4. “Volver la vista atrás”

De Juan Gabriel Vásquez (Alfaguara). Una de las mejores novelas del año que acaba de finalizar, de este laureado escritor colombiano, considerado el sucesor de García Márquez como el gran maestro literario de su patria, elogiado por figuras de la talla de Alberto Manguel, Edmund White, Leila Guerriero, Ariel Dorfman y Mario Vargas Llosa quien lo considera “una de las voces más originales de la nueva literatura latinoamericana”.

5. “La vida de las estrellas”

De Máximo Vega (Banco Central). La mejor novela escrita por este reconocido autor santiaguense. Una historia de la vida común manejada con el criterio narrativo de un auténtico veterano, salpicada de referencias a otros autores y libros, con un argumento desgajado de la vida sencilla, la memoria cotidiana y su trascendencia.

6. “Por aquí pasó una luciérnaga”

De Sorayda Peguero Isaac (Tusquets). Escritora dominicana, residente en Barcelona, que reúne sus crónicas periodísticas, escritas con gracia, dominio pleno de la mejor escritura, inteligencia y sagacidad. Columnista del diario bogotano El Espectador, sus textos constituyen una sabrosa manera de leer la vida desde sus ángulos más divertidos y propios. Ella demuestra, por nueva vez, que el periodismo es un género literario, aunque no en todos los que ejercen el oficio.

7. “El ocaso de la democracia”

De Anne Applebaum (Debate). Los totalitarismos avanzan. El mundo se está dejando seducir de los líderes autoritarios. El asedio es constante y la democracia parece palidecer. La idea de nación urge definirla frente a las élites autoritarias, las teorías de la conspiración, la polarización política, la penetración de las redes sociales y el sentimiento extraño de regresar todo al pasado. Libro ganador del Premio Pulitzer.

8. “Dominicana”

De Angie Cruz. (Editorial Siete Cuentos). Escritora dominicana, ganadora de importantes premios literarios y poco conocida en el país. Forma parte de la descollante diáspora intelectual criolla en Estados Unidos. Basada en la vida de su madre migrante, nacida en Guayacanes, y casada forzosamente con alguien que la ayudó a establecerse en Nueva York. Angie escribe y publica en inglés y por primera vez es traducida al español por la escritora Kianny N. Antigua. Una novela de lectura imprescindible.

9. “Independencia”

De Javier Cercas (Tusquets) El autor que ha merecido los más cálidos elogios: desde ser considerado el más grande escritor contemporáneo español, el mayor novelista español vivo y uno de los mejores escritores de nuestra lengua. Un furioso alegato contra la tiranía de los dueños del dinero y los amos del mundo.

10. “La migración china en República Dominicana 1862-1961”

De José Chez Checo (Academia de la Historia). Amplio ensayo histórico sobre la presencia de la migración china en nuestro territorio, cuyos orígenes datan de los últimos decenios del siglo XIX. El historiador cubre los primeros cien años de esa migración que ha terminado por ser parte sustancial de la etnia dominicana. Un texto de minuciosa construcción para conocer y entender una ola migratoria de tanta trascendencia en la vida económica y cultural del país.

11. “Huellas”

De David Farrier (Crítica). Es el primer libro de este autor británico y mereció, al publicarlo, uno de los galardones de mayor prestigio de su patria. Irene Vallejo lo ha elogiado diciendo que es un “libro portentoso que ensaya una nueva lectura del mundo, a caballo entre la geología y la literatura, escrito con el ojo preciso del científico y la mirada lúcida del poeta”. ¿Cómo será el mundo que dejaremos atrás? Una lectura obligada de nuestros tiempos.

—

(Vea los 10 libros restantes del año el próximo viernes 14 de enero).