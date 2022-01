Unos dedos suplementarios

Pregunta: Tengo un Rottweiler cachorro que tiene unos dedos que le sobran en cada pata. Me enteré de que estos dedos se les quitan o si no le pueden hacer daño. ¿Qué tiene esto de cierto?

Respuesta: A los dedos que te refieres se les llama dedos suplementarios. Algunos perros nacen sin ellos, otros los tienen. Pueden aparecer en las 2 patas anteriores o en las 4 patas; no tienes de que preocuparte este dedo no le va hacer daño pero debes recortarle esa uña. La uña de ese dedo, al no tener contacto con el suelo, crece bastante haciendo una curva y le puede penetrar en la piel ocasionándole infección y malestar a tu perro. También puedes optar por quitárselo mediante una cirugía que es un proceso sencillo y lo recomendable es hacerlo cuando es cachorro. Esta cirugía es por estética porque los dedos suplementarios tienden a colgar cuando tu perro ya crezca y la apariencia no es agradable.

Pregunta: Hace tres días encontré un gatito en la calle y lo acogí. Por alguna razón ¡solo quiere hacer sus necesidades sobre mi cama! ¿Qué debo hacer? No podré quedármelo si sigue así.

Respuesta: El gato tiene una gran ventaja sobre los perros en cuanto a sus necesidades se refiere. En las veterinarias puedes adquirir una bandeja y una arena especial que tiene la propiedad de atraer a los gatos a hacer sus necesidades dentro de la bandeja. Es muy efectivo este método y con esto acostumbrarás a tu felino a hacer su pipi en ese solo sitio. También recuerda llevar a tu gato al veterinario para que lo desparasite y le ponga sus vacunas.