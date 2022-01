Libros del Año: los 21 del 21

Concluimos hoy con nuestra selección personal de los Libros del Año 2021, que iniciamos el pasado viernes con la lista de 11 de las mejores lecturas de la jornada que concluyó el pasado 31 de diciembre. Presentamos esta vez los últimos 10 de la lista. Advertimos que, salvo en la primera propuesta al Libro del Año que, en este caso, fue “Morir en Bruselas” de Pablo Gómez Borbón, todos los demás libros mantienen un rango similar. La numeración no indica lugar de preferencia. Promovemos –y aplaudimos- que cada lector haga su propia selección y la divulgue por los medios a su alcance o entre su grupo de amigos.

12. “LOS NUEVE GIGANTES” de Amy Webb (Península). Un libro de obligada lectura para conocer, al margen de las teorías paranoicas tan en boga en esta pandemia, quiénes son –y por cuáles razones- las nueve empresas tecnológicas que dirigen el mundo de nuestros días. Y en qué nivel las mismas amenazan el presente y futuro de toda la humanidad. La autora está considerada como una de las 100 mujeres más influyentes de la tierra y la revista Forbes la incluye como “una de las cinco mujeres que están cambiando el mundo”. Un libro alucinante por los datos que muestra y el análisis responsable que lo anima.

13. “IDENTIDAD EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA GLOBALIZADA” de José Mármol (Visor). El poeta, sin abandonar su oficio que le ha merecido un buen nombre dentro y fuera del país, ha publicado ya varios ensayos de alto nivel, escritos con rigor investigativo y estilo depurado. Convertido en uno de nuestros mejores ensayistas actuales, este libro bucea en el pensamiento del gran filósofo y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en un texto analítico sobre el debatido tema de la identidad, un concepto lleno de fragilidades en los tiempos que vivimos. Es, sin dudas, el ensayo de autor dominicano más agudo, perspicaz, de gran calado, de normas y objetivos claros en su enfoque, que leímos el año pasado.

14. “CÓMO EVITAR UN DESASTRE CLIMÁTICO” de Bill Gates (Plaza & Janés). Dicen que todo lo que toca se convierte en oro. Todo lo que dice y escribe, también. Víctima de las teorías conspirativas es, sin embargo, una de las mentes más brillantes en torno al tema de la supervivencia de la humanidad frente al calentamiento global, los gases de invernadero y, lo más reciente: el cambio climático y la covid-19. Bill Gates dice que existen soluciones y que algunas de estas ya están en juego. Un libro que nos permite entender con certeza por dónde vamos y hasta dónde puede llegarse para impedir una catástrofe en el universo.

15.“MARIPOSAS AMARILLAS Y LOS SEÑORES DICTADORES” de Michi Strausfeld (Debate). Subtitulada: “América Latina narra su historia”. Soberbio ensayo de esta filóloga alemana, especializada en literatura hispanoamericana. Probablemente, el ensayo más extendido y completo que hayamos conocido en mucho tiempo sobre la escritura literaria en los dominios de Latinoamérica. Un total de 250 escritores, hombres y mujeres, desfilan por este largo y formidable paseo por la literatura de nuestros pueblos, pero a su vez, por las frágiles democracias de nuestra América, tan amenazadas, como siempre lo estuvieron antes, por mandamases inmutables y perversos. Un libro extraordinario.

16. “GABO Y MERCEDES: UNA DESPEDIDA” de Rodrigo García (Random House). Si hay un libro encantador, ameno hasta en sus páginas de dolor, de sublime lectura, que casi podríamos asegurar que leímos de un tirón, es este del hijo de Gabriel García Márquez, donde relata los últimos meses y días de la vida del Gabo, que ya se había ido junto con su memoria a cuestas hacia otros confines; los detalles de su partida, la fortaleza de Mercedes Barcha, la esposa y madre que determinaba lo más trascendente y lo más sencillo en la casa, donde nada se movía sin su asentimiento o rechazo. No recordamos haber leído la historia final de una gran figura universal como el Gabo, relatada por un hijo con tan buen dominio narrativo. Un gozo de lectura.

17. “MARRÓN TIERRA & NEGRA NOCHE” de Franklin Almeyda Rancier (s.p.i.) Otra sorpresa del 2021 que ya nos mostró a otros escritores integrándose al género narrativo. La historia novelada de dos pueblos unidos, como dijo alguien, como dos siameses trágicos. La colonia española y el Saint-Domingue francés. La negra noche desprendiéndose de sus amos esclavos. La morena tierra separándose de los férreos mandatos de los hombres de la negra noche. Lenguajes que se entrecruzan, desde una narrativa peculiar, documentada y original, para explicarnos las direcciones contrapuestas de un estado fallido y de otro estado en auge. Controvertida y audaz, un gran logro de su autor, escritor político que incursiona por primera vez en la narrativa de corte histórico.

18. “MANUEL RUEDA, ÚNICO” de José Alcántara Almánzar (Isla Negra). En el centenario de nacimiento del gran escritor, uno de sus principales discípulos presenta un ensayo donde examina su poesía, narrativa, teatro, y libros turísticos, a más de su pasión por la música y el folclore, como ejecutante al piano deslumbrante y estudioso de nuestras raíces. Un texto que no descuida su biografía humana, sus secretos y misterios. Un homenaje que Rueda se merecía y un libro que queda como testimonio invaluable de sus huellas en la literatura y en toda la cultura dominicana.

19. “LA FURIA DE LA LECTURA” de Joaquín Rodríguez (Tusquets). Las arremetidas coléricas contra el futuro de la lectura de aquellos que creen que la tecnología la abrasará en su incendio indetenible, no han podido frenar el interés de millones de personas en el mundo por continuar siendo fieles al libro, no importa que abarque el digital. Este gran texto –fascinante, demoledor- nos permite saber por qué debemos seguir leyendo en el siglo XXI. La lectura interroga nuestras convicciones. Permite razonar las acciones de los demás. Es el mejor medio para leer el mundo. Crea conciencia crítica, tan necesaria en estos tiempos de barullo y oquedad, de vacíos y bullanga mediática. Esta no es una obra de divulgación lectorial. Como la Irene Vallejo de “El infinito en un junco” es una narración espléndida y muy grata para acentuar los valores de la lectura letrada y la dimensión social de la misma. Una joya de libro.

20. “BIOGRAFÍA DE LA LUZ” de Pablo d’Ors (Galaxia Gutenberg). Muchos no-creyentes rechazarían este libro tan solo conocer su contenido. Empero, es un error. Este reconocido teólogo católico madrileño, emprende la tarea de internarse a fondo en los evangelios para profundizar en la historia y el legado de Cristo. No es un texto confesional, ha de advertirse, es un examen cultural, provocador, iluminador, de corte existencial, que ejercita la poética de la interioridad y conduce al lector a los retablos del misterio desde las metáforas de la identidad, las terapias del Espíritu y las trampas de la mente. Hombres y mujeres como seres de luz. Esta es una convincente biografía de la luz que nos habita, seamos creyentes o no.

21. “EL TIEMPO DE LAS AMAZONAS” de Marvel Moreno (Alfaguara). La casi olvidada novelista colombiana, que fuese esposa del escritor Plinio Apuleyo Mendoza, y que fue parte del llamado “Grupo de Barranquilla” que formaban, entre otros, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio y Alejandro Obregón. Una autora que hemos mencionado otras veces por sus cuentos y, sobre todo, por su formidable y poco asumida novela “En diciembre llegaban las brisas”. Antes de morir en París en 1995 (se alejó para siempre de su patria por sentirse ignorada) dejó escrita esta novela que la confirma como una de las grandes voces de Colombia, donde aún no se lee como debiera, a pesar de haber sido ganadora de grandes premios y ser traducida a varias lenguas. Algunos críticos la califican de “el secreto mejor guardado de la literatura latinoamericana”. Esta novela póstuma, sobre el deseo y la sexualidad de la mujer, confirma su grandeza literaria y, como afirma el diario colombiano El Espectador, “refrenda su inmortalidad”.

MEJOR REEDICION DE 2021: “Charamicos” de Ángela Hernández Núñez (Archivo General de la Nación).

(Los 11 primeros libros del 2021 aparecieron en nuestra página del viernes 7 de este primer mes del año).