¿Qué esperar de las largas esperas para citas?

En los últimos 18 meses, la pandemia ha evitado el funcionamiento normal del Consulado. Aunque la situación ha ido mejorando, los Consulados tienen un significativo atraso y aunque se espera una apertura total pronto, aún en el mejor de los casos tomará muchos meses volver al antiguo estado de cosas. Las buenas noticias son que el Secretario de Estado, Antony Blinken, ha anunciado por ante el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes que se planea reclutar 500 nuevos oficiales para el servicio extranjero, y se ha asignado un presupuesto de US$320 millones a esos fines. Sin embargo, debido a impedimentos de lenguaje y entrenamiento, no se espera que esta medida redunde en algo positivo hasta finales del 2022 o inicios del 2023.

¿Puedo procesar en el Consulado de EUA en Santo Domingo si tengo otra nacionalidad?

Recientemente, el Departamento de Estado le pidió a los Consulados de todo el mundo a aceptar las solicitudes de visas de no inmigrante para aquellas personas que no residan en el país donde se hace la solicitud. Algo similar sucede con las visas de inmigrante, salvo que el proceso es diferente por la misma naturaleza de las visas de residencia. El peticionario y beneficiario de la visa de inmigrante debe buscar el Consulado que esté dispuesto a tomar su caso, lo que dependerá siempre de las restricciones locales y de la disponibilidad.

Intención de regresar y Visa F

El Departamento de Estado ha hecho una aclaración con respecto a la intención de regresar del aplicante para una visa F: No es lo mismo este requisito con respecto a las visas B1/B2. Un estudiante normalmente no tiene planes fijos para el futuro, por lo que el Cónsul puede otorgar la visa F si considera en la entrevista que al menos éste tiene la intención de volver a la casa de sus padres o tutores. En el caso de los estudiantes, normalmente no tienen un empleo fijo o propiedad que les permita indicar lo que un aplicante para visa B1/B2 tiene que probar.