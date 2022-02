La nueva Carga Pública bajo el nuevo USCIS

USCIS promueve una nueva regla que redefiniría la carga pública. Bajo el nuevo concepto, un beneficiario sería carga pública si depende de manera principal de fondos del gobierno para su subsistencia. Como era usual antes de las nuevas definiciones intentadas por la Administración del Presidente Donald Trump, las asistencias de cupones de comida y otras ayudas que no sean otorgadas en efectivo, tales como asistencia médica y asistencia de vivienda, serán permitidas sin inconvenientes y no podrán considerarse por sí solas, indicadores para establecer que una persona es verdaderamente una carga pública.

Renovaciones…¿Cuándo dan origen a Entrevista?

Cuando usted completa su formulario DS 160 para renovación de visa de no inmigrante, particularmente para la visa B1B2, usted presenta su nueva situación, que muchas veces es completamente diferente a la que presentó cuando obtuvo su primera visa. Ese principio de extreme vetting o escrutinio extremo no ha cambiado mucho desde cuando Donald Trump lo estableció, ya las renovaciones no son solamente huellas y revisión de estadías. Ahora se valora todo su trabajo, sus familiares aquí y los que puedan estar en Estados Unidos, y todos aquellos detalles que se piden en el formulario. En caso de que alguno no quede suficientemente establecido, el Cónsul se reserva el derecho de pedirle que se presente, con la buena suerte de que no tiene que esperar a que reabra el Consulado. Las citas para este tipo de casos pueden coordinarse para dentro de un mes aproximadamente. Es recomendable prepararse para ese tipo de entrevistas, en la cual usted no esperaba ser citado. Pueden surgir preguntas que contradigan lo que usted puso en el formulario, y esto representa un reto en la aplicación. Sin embargo, con una buena preparación, usted puede salir airoso de esta difícil situación.