Las Relaciones Matrimoniales que el Consulado considera Falsas

USCIS – Cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos emite una pre-aprobación, solamente tiene intercambios con el peticionario. Eso significa que cuando el caso llega al Departamento de Estado es que hay participación de empleados y autoridades de los Estados Unidos. Por asuntos culturales, después de un tiempo de entrenamiento, los Cónsules sí pueden entender al menos un poco el país donde están; así es más fácil conocer la intención de los aplicantes y las posibles falsedades. Si la petición no se hace como debe hacerse, el Consulado entonces hace entrevistas extensas y difíciles y pueden llegar incluso a separar al peticionario y al beneficiario, en cuyo caso, es muy probable que se recomiende la revocación de la petición a USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos. Cuando esto sucede, el Consulado niega temporalmente el caso y lo devuelve a través del Centro Nacional de Visas, a USCIS – Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Pueden pasar más de dos años para que USCIS reconozca haber recibido el expediente de parte del consulado correspondiente, y en ese momento, USCIS puede hacer una de tres cosas: O negar el caso inmediatamente, o aprobar el caso inmediatamente o pueden dar un plazo al peticionario para que pruebe que los alegatos en su contra son falsos. Lo curioso es que el Consulado debe probar bastante bien porque considera que se debe revocar la petición, ya que sus regulaciones establecen de manera especifica lo siguiente: Un escrito de una de las partes reconociendo que el matrimonio se hizo principalmente para fines de obtener un beneficio migratorio, evidencia documental de que hubo un pago para que la petición de residencia se hiciera y evidencias extensas que llevarían a una persona común a pensar que el matrimonio es falso. Sin embargo, el Consulado no cumple con estas reglas para negar casos de residencia por matrimonio y con frecuencia recomienda revocaciones que no tienen ningún sustento. Ahí la clave es tener paciencia y continuidad, ya que USCIS estudia el expediente y como su opinión en esta materia es soberana, el Consulado tiene que aprobar los casos que vengan reafirmado, salvo que pueda probar que tienen nuevas evidencias para someterlo para revocación de nuevo.

Karina Pérez Rojas Karina Pérez Rojas Especialista en temas de migración hacia Estados Unidos.