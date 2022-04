Dificultades en la transmisión de ciudadanía

Cuando no se cuenta con la suficiente presencia física para efectuar la transmisión de ciudadanía a un menor de 18 años (puede ocurrir lo mismo con un mayor de 21), es imprescindible buscar otra manera de poder hacer ciudadano al hijo/hija. El asunto es ligeramente diferente en cuanto al nacimiento del hijo/hija dentro o fuera del matrimonio, pero en cuanto a la presencia, es igual para varios tipos de transmisiones. Con el Acto de Ciudadania de Ninos puede obviarse esa presencia y proceder entonces a efectuar la petición de residencia. Ahora bien, esto va a exigir que el padre o madre ciudadano de los Estados Unidos se traslade a permanecer cierto tiempo con el niño/niña a los Estados Unidos, lo cual no siempre es el caso. Aquí vale la pena recordar que el padre o madre ciudadano de los Estados Unidos puede hacer esta petición y llevar al niño con residencia antes de los 18 años – ¡tiene todo ese tiempo! Si tiene la posibilidad, los abuelos pueden asistir en esa presencia física, y de ser así, no se necesita la presencia física del padre o madre. Ahora bien, las pruebas son siempre las que definen la pertinencia; hay que tener a mano la mayor cantidad de documentos que asistan en esa demostración. Las oficinas de USCIS varían en cuanto al tipo de prueba, pero siempre exigen más de lo que deberían, muchas veces exigen pruebas adicionales de lo que se envía, y hay que saber que los sellos de los pasaportes no son en sí suficientes para lograr una aprobación de un caso. Hay que recurrir a todos los medios a disposición para probar hasta de manera exagerada esa presencia, y aquí, todo es válido, desde una simple factura hasta el documento más elaborado.

¡Visas H2B de trabajo adicionales!

Se acaban de anunciar 35 mil visas adicionales para el período Abril 1, 2002 hasta Septiembre 30, 2022. Sin embargo, contrario a lo que se pueda pensar, 23,500 de esas visas son para personas que ya han sido aprobadas y están regresando a su trabajo, y las demás 11,500 están reservadas para personas de Haiti, Honduras, Guatemala y El Salvador y no están sujetas al requisito de trabajador que regresa.