Vida y familia

Distinguida doctora, espero que en algún momento pueda leer este correo. Tengo una situación con mi pareja y me gustaría algún consejo, orientación o alguna ayuda para poder salir de esto. La cuestión es que tengo 20 años con mi esposo, tenemos 2 hijos, una de 13 y uno de 4 años. Mi esposo me ha sido infiel y ya dos veces nos hemos separado, pero al final nos juntamos otra vez. Ahora esta es la tercera vez que le descubro una amante, ya estaba decidida a terminar con esto de una vez, pero él está tan arrepentido que me pidió hasta que vayamos a terapia porque él está muy dispuesto a cambiar. Ha llorado muchísimo, habló con mis hermanas, les pidió ayuda conmigo, está desesperado, el problema es que estoy en un punto donde ya no sé qué hacer, no puedo ni mirarlo a la cara, siento como vergüenza, tengo miedo de sufrir otra vez lo mismo.

Lo que sientes es muy normal y realmente nada te asegura que no vuelva a ocurrir. Con esto no digo que él no sienta arrepentimiento, pero lo recomendable es que sea tu esposo el que asista a terapia y tú lo hagas de forma separada, pues no podemos recuperar un matrimonio que está en escombros.

Mi recomendación es que tú sanes, que busques tu paz, pues una de las cosas que ocurren ante una infidelidad es que perdemos el bienestar, la incertidumbre se instala en nuestra vida y esto no nos permite ver las cosas con claridad.

Por eso no decidas aun que hacer, más bien asume un tiempo de construcción donde te reencuentres contigo misma y puedas ponerle nombre a cada sentimiento y emoción.

Que nada ni nadie te presione a volver sin estar preparada, pues si realmente él quiere salvar el matrimonio debe respetarte y reconocer que necesita de la ayuda de un profesional de la conducta que lo guíe en su recuperación, pero sin contaminarte ni presionarte a la reconciliación, pues no estás lista para dar ese paso.

Ponle límites a tu familia y a todo aquel que quiere presionarte a volver, pues solo tú sabes lo que estás viviendo.

Y ya sabes, regálate la oportunidad de ir donde un psicólogo, pero no con la intención de reparar el matrimonio, no, primero debes repararte a ti misma.