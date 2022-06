La depresión de su amiga las alejó

Pregunta:Hola Doctora Simó, qué gusto siento de poder escribirle, aunque sea en esta situación. Le cuento que hace un año mi mejor amiga cambió radicalmente conmigo, nosotras hablábamos mucho, salíamos (aunque el Covid nos quitó eso) pero comencé a percibir que siempre estaba de mal humor, ya no le alegraba salir a bonchar, ella había empezado una maestría online y siento que entre su trabajo y la maestría ya no tenía cabida para nuestra amistad. Un día la llamé para contarle algo sobre un ex mío y su respuesta fue tan abrupta que simplemente entendí que ya no era mi amiga, y desde ahí deje de buscarla y para sorpresa mía, ella tampoco me buscó.

Ahora viene la parte donde me siento super mal doctora y necesito de su consejo, y es que la semana pasada me encontré con su mamá y me saludo muy bien, hasta un fuerte abrazo me dio y eso me dio la posibilidad de preguntarle por mi amiga y, doctora, me llevo la sorpresa de que ella atravesó una situación difícil, su mamá me confesó que estuvo hasta en una clínica psiquiátrica por una depresión, pero que gracias a Dios ya está mucho mejor y retomando su vida. Ya usted se imaginará cómo me siento, ¿cómo no pude darme cuenta? ¿Por qué no me dijo nada? Ahora me gustaría acercarme, pero no sé cómo hacerlo, ayúdeme.

Respuesta: ¡Hola! Gracias por escribirme y más que nada gracias por querer buscar de nuevo a tu amiga que por lo que has visto, la razón de su cambio era por una situación que ella misma no sabía, pues cuando se habla de depresión estamos hablando de una de las enfermedades que más inutilizan al ser humano y que hoy en día, lamentablemente seguimos estigmatizando ya que queremos verla como una debilidad, ñoñería de la persona o simplemente el no querer poner de su parte.

Y es que la depresión es más que una tristeza profunda, la persona pierde el rumbo de su vida, es como ver las cosas sin color, donde el mundo ya no es el mismo ni se percibe igual y claro, por un tiempo no entienden que es lo que pasa hasta que los síntomas le arropan y se aíslan a un punto tal, que se deja de percibir el mundo como un lugar bueno o bonito.

Creo que lo más importante ahora en esta etapa que vive tu amiga es acercarte sin hacer preguntas, pues muchas veces las cuestionantes no ayudan a mejorar, es mejor demostrarle a la persona que estamos ahí por el amor que sentimos y que, aunque no entendamos mucho de lo que está viviendo queremos ayudarlos y acompañarlos sin juzgarlos, por ese camino tan difícil pero posible de transitar.

Muchas veces cuando nos sentimos así lo único que necesitamos es saber que las personas que amamos están ahí para nosotros.