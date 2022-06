Mi mascota se pone a llorar cuando nos sentamos en la mesa a comer

Hola Doctor

Mi perro tiene ocho años es un Cocker Spaniel y la tengo hace dos años porque una amiga se fue del país y no se lo pudo llevar. Es una perrita encantadora pero el problema llega a la hora de comer. Cuando nos sentamos a la mesa o hay comida, no para de llorar, da igual que le digas que se calle o que la encierres en la cocina, y es insoportable. ¿Qué puedo hacer?

Primer paso ignórala. No le hagas caso, no la acaricies, nada de nada mientras continúe llorando, de lo que se trata es de quitarle importancia al momento de comer, de esa manera va a ir corrigiendo su conducta poco a poco, si la tratas de tranquilizar ella lo interpreta como si estuvieras recompensando esa conducta y por eso es que la repite. En cambio, si la ignoras va a ir asociándolo con algo negativo, en este caso la falta de atención, sólo dale su plato de comida y no le hables, ni le hagas cariños, es gradual y toma tiempo, pero funciona.

A veces lo que hacemos como dueños por supuesto de manera inconsciente, es que ponemos atención a nuestras mascotas cuando hacen algo malo, por ejemplo, cuando un perro se pelea con otro el dueño tiende a tratar de tranquilizarlo y lo que hace es acariciarlo y hablarle en voz abaja, esto es justamente lo que un perro necesita para saber que algo está bien.

Por el otro lado, si cuando se porta mal, no le prestamos atención, el animal va a asociar esa falta de atención con lo que hizo y va a entender.

¡Suerte!