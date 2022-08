A principios de agosto de 1962, el precio del cacao en el mercado de Londres era de alrededor de 300 dólares la tonelada. Sesenta años después, el precio ha subido a más de 2,300 dólares. Parece un aumento muy considerable, habiéndose casi multiplicado por ocho, pero no nos debemos confundir por las cifras corrientes, afectadas por la depreciación monetaria. De hecho, tomando en cuenta la inflación, el precio no ha subido realmente.

El cacao corre la suerte de los productos alimenticios que no son de primera necesidad. Algunas personas son tan asiduas al chocolate que no pueden prescindir de él. En situaciones de estrechez económica, prefieren abstenerse de comprar otros bienes a fin de no dejar de adquirirlo. Pero en esas circunstancias, la mayoría normalmente decide hacer lo contrario. Recortan sus gastos en cacao para poder pagar los más altos precios de la canasta alimenticia.

Ese comportamiento es el que está ocurriendo actualmente en gran parte del mundo, según advierten los productores de chocolate. En ese sentido, puede decirse que la demanda por cacao se desplaza en función del costo de la vida, independientemente del efecto de los cambios en su propio precio, introduciendo un elemento adicional de inestabilidad para cosecheros, procesadores y distribuidores.

Por su vinculación con la canasta básica, este componente del nivel de variabilidad incide principalmente sobre el cacao regular, consumido mayormente por segmentos sociales de ingresos bajos y medios bajos. Otras clases de cacao, con características especiales y precios más elevados, van dirigidas a estratos de mercado con mayor poder adquisitivo, menos propensos a tener que sacrificar determinados consumos para preservar otros más prioritarios.

Analistas predicen que como resultado de dicho desplazamiento en la demanda, sumado a los pronósticos de una buena cosecha en Costa de Marfil y otros exportadores africanos, a corto plazo no se vislumbran alzas significativas en el precio del cacao regular.